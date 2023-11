Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Nelle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 novembre 2023 tengono ancora banco le vicende di Roberto e Marina alle prese con Lara, Damiano e Viola che non riescono a nascondere i loro sentimenti, Eugenio che non trattiene la rabbia per quanto accaduto nella sua vita. Questi e altri i personaggi protagonisti delle prossime puntate trasmesse, come sempre, alle 20.55 circa su Rai 3. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023

Ferri è pronto a mantenere i nervi saldi rispetto a Marina, ancora incline a iniziative pericolose che potrebbero ripercuotersi anche su di loro. Ma nonostante gli avvertimenti del marito, Marina potrebbe ancora voler vendicarsi di Lara a modo suo. Tuttavia, un primo incontro con Gabriella non va affatto come sperato e Lara conta i minuti che la separano dall'uscita dal carcere. Marina però non molla e pensa a un piano architettato con Roberto di mettere in cattiva luce Lara nei confronti delle altre detenute.

Damiano decide di farsi carico delle fragilità del figlio, ma nello stesso tempo fa di tutto per far sentire la sua vicinanza a Viola. Eugenio, invece, vive con profonda delusione la scoperta delle azioni della moglie. Per Eduardo inizia il tanto atteso momento dei confronti con Tony, in modo da regolare una volta e per tutte i conti in sospeso. Così inizia la fuga disperata di Eduardo da Tony e i camorristi, verso la casa di una persona a lui molto vicina.

Continua la relazione segreta Micaela e Samuel in modo sempre meno cauto, tanto da portare Nunzio a fare un discorsetto all'amico che mette a punto un piano per farsi lasciare da Speranza. Micaela scopre che Nunzio ha convinto Samuel ad avere una relazione seria con lei. Alberto arriva da Clara proprio quando si trova in compagnia di Eduardo, rimanendone sconcertato: l'avvocato prende una decisione davvero severa nei confronti della sua ex.

Un'improvvisa idea di Filippo contribuisce a dare una svolta al programma radio di Michele. Rossella riesce finalmente a convincere Riccardo a portare avanti un'iniziativa a lungo rimandata.

