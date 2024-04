Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 aprile raccontano delle gravi condizioni di Diana, ma non solo: anche le vicende di Viola ed Eugenio, di Marina "mamma" del piccolo Tommaso, di Niko e Valeria saranno al centro delle trame della soap di Rai3 che, come sempre, aspetta i suoi appassionati alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Diana è ancora in ospedale e le sue condizioni non sembrano voler migliorare. Intanto Nunzio accetta finalmente la proposta di collaborazione di Marta per iniziare a indagare su Bianchi: i loro sospetti saranno più che fondati. Flavio è preoccupato per un eventuale risveglio di Diana: se la donna riaprirà gli occhi, infatti, è possibile che li denunci all’istante. Per evitarlo, Bianchi si rivolge ancora una volta all’aiuto del boss Torrente.

Si festeggia il compleanno di Viola e per l’occasione Damiano prova a starle vicino facendo così nascere in Rosa nuove gelosie e antichi rimorsi per il suo rapporto con l’ex del tutto diverso in passato. La donna esorta l'ex a tornare a vivere a casa sua, ma lei e Manuel finiscono di nuovo al centro del mirino della camorra. Per impedire quindi che gli accada qualcosa, Damiano si fa in quattro per proteggerli e scoprire chi si nasconda dietro alle minacce contro di loro. Si affida allora a Eduardo per riuscire a risalire alle informazioni utili dietro al gesto intimidatorio ai danni di Rosa e del figlio. Intanto Eugenio si lascia pian piano raggiungere dalla consapevolezza che il suo matrimonio è ormai finito.

Continua la crisi personale di Marina che, guardando alle sua età, si domanda se potrà mai essere una madre adatta per Tommaso e lo stesso varrebbe anche per Roberto. Michele è raggiunto da una piacevole visita, ovvero quella della sua amica Fabiana di ritorno finalmente a Napoli. Per l’occasione, a Mariella non sfuggirà la grande gelosia negli occhi di Silvia. Tra lei e Giancarlo, intanto, continuano i momenti di grande tensione che portano la donna a cercare un po’ di conforto nell’amica Mariella.

Valeria vuole capire la natura del suo rapporto con Niko che prenderà una decisione importante, mentre Manuela sembra ancora essere bloccata in questa infatuazione per lui. Riuscirà Serena a capire quanto è grave la “fissazione” della sorella?