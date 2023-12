Prossime puntate di Un posto al sole, cosa dicono le anticipazioni? Negli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023 si parla del piano di Roberto e Marina su Ida, di Alberto ancora contro Clara, di Michele che mal sopporta Giancarlo, ma non solo: questi e tutti gli altri dettagli sono riportati di seguito. La soap di Rai 3 va in onda come sempre alle 2055.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023

Niko è alle prese con Alberto solo e disperato per la lontananza del figlio. Per questo motivo, il ragazzo proverà a scuoterlo e a farlo reagire. Intanto Clara è sempre più inquieta e insicura dinanzi alle promesse di vita di Eduardo.

Marina e Roberto si recano in Polonia dalla famiglia di Ida, scoprendo così le difficili condizioni in cui vivono i suoi famigliari e in cui ha vissuto la stessa ragazza. Nonostante ciò, i coniugi danno inizio al loro scellerato piano e Ida continua a ignorare il vero motivo del viaggio, immaginando di poter presto tornare a Napoli da Diego che è ignaro di tutto. Grazie all'accordo fatto con la zia di Ida, Marina e Roberto si preparano a lasciare la Polonia senza di lei. Nel frattempo, il ritorno a casa dalla sua famiglia si trasforma presto per Ida in un terribile incubo.

Mariella e Guido si rendono conto che Speranza non è ancora pronta ad accettare la fine della sua storia con Samuel, mentre Micaela è sconvolta dalla notizia che Samuel ha lasciato Speranza per lei. Serena scopre finalmente il motivo per cui Mariella ce l'ha a morte con Micaela.

Michele sembra mal sopportare la presenza di Giancarlo nella vita di Silvia e di sua figlia Rossella. Più tardi Silvia viene a scoprire del prestito che Michele ha fatto a Nunzio per salvare le sorti del Vulcano, rimanendo molto stupita dal gentile gesto del suo ex. Mariella contribuisce ad aumentare i dubbi esistenziali di Silvia sui veri sentimenti che prova per Michele: è sicura di non amarlo più come crede?

