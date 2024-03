Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Gli episodi della soap di Rai3 trasmessi da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2024 racconteranno di un colpo di scena nella vita di Clara, di tensioni tra Guido e Mariella, del rapporto tra Nunzio e Rossella tutt'altro che risolto e di molto altro. Di seguito tutti i dettagli sugli episodi in onda, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024

Alta tensione tra Guido e Mariella lontani dalla serenità di una volta: lei tenta di rimediare, ma lui ignora i gesti premurosi della moglie. Roberto e Marina sono pronti a tutto pur di tranquillizzare Ida facendole così una gradita concessione, ma una mossa di Diego cambierà le carte in tavola. Rosa e Manuel si preparano finalmente a lasciare la Terrazza per tornare a casa, anche se il piccolo sembra essersi affezionato alla sua nuova sistemazione. Come se non bastasse, una nuova minaccia aleggia su Rosa.

Alberto si mette alla ricerca di una nuova sistemazione al fine di tenere fede alla promessa fatta a Clara, ma lei appare sempre più combattuta a riguardo. Poi il colpo di scena: Alberto avrà una reazione furiosa quando apprenderà da Clara che la donna aspetta un figlio da Eduardo. Nonostante l’indecisione della donna di portare avanti o meno la gravidanza, Alberto è comunque fuori di sé.

Manuela viene a conoscenza delle gravi conseguenze legate al suo gesto incauto nei confronti della piccola Irene, ancor più quando la bambina non sembra voler collaborare con i genitori per superare il problema. L’eccessiva preoccupazione di Manuela nei confronti di Irene lascia intendere a sua sorella Serena che potrebbe essere stata lei a esporre la figlia ai pericoli del web.

Michele riflette sul suo ruolo di padre, mentre Silvia si imbatte in un’alleata inaspettata. Arriva intanto per Rossella l’atteso confronto al quale è impossibile sottrarsi: quello con Nunzio.

