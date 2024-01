Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per gli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 23 gennaio 2024 troveranno Nunzio al centro di una brutale aggressione, Roberto che nutre profonda ostilità verso Raffaele, la vicenda di Ida che continua a coinvolgere Diego e Marina. Di seguito questi e altri dettagli sulle storie della soap di Rai 3 trasmessi come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Nunzio è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo il pestaggio subito. Per questo motivo la sua amicizia con Rossella che si prende cura di lui si rafforza, suscitando la gelosia di Riccardo. Dopo una scenata del fidanzato, Rossella cerca di rassicurarlo e di allontanare l’influenza di Nunzio dalla loro vita.

L’ostilità di Roberto verso Raffaele non sembra placarsi e ciò suscita alcune perplessità in suo figlio Filippo. Nel frattempo Diego mostra ancora freddezza verso Ida, ma un nuovo confronto diretto tra la ragazza e Marina potrebbe fargli cambiare idea, portandolo a riavvicinarsi a Ida. L’astio del ragazzo verso Marina e Roberto è talmente grande da arrivare a litigare anche con Filippo e Serena.

Il legame tra Manuela e Costabile diventa più intimo e intenso, culminando in un momento di vicinanza durante il quale lei gli confida il suo lavoro dei sogni dopo aver completato l’università. Tra lei e Niko, invece, c’è una tensione affettiva crescente e una distanza sempre più evidente.

Rosa affronta una spiacevole notizia che potrebbe causare problemi finanziari: insieme a Clara cerca di trovare una soluzione urgente per evitare di perdere la casa in cui vivono con i propri figli. Intanto l’umore della mamma di Manuel non fa che peggiorare e Giulia interviene per aiutarla. Non tende a fermarsi, invece, la tensione tra Guido e Mariella proprio ora che la coppia dovrebbe partire per Barcellona: i due dovranno affrontare anche un'emergenza.

Stasera e domani in TV