Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi della soap di Rai 3 raccontano di Marina intenzionata a portare avanti il suo piano, di Roberto che vive un momento personale molto delicato, di Viola alle prese con la crisi sentimentale che la avvicina a Damiano allontanandola dal marito. A loro si aggiungono anche le storie di Manuela e Nico, Giulia e Luca e Bice, tutti protagonisti delle trame che andranno in onda come sempre da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 ottobre 2023

Marina è sempre più convinta ad andare avanti con il suo folle piano, ma arriva per Roberto il momento di rendersi conto del suo cambiamento personale. Ad aprirgli gli occhi è proprio suo figlio Filippo che intanto, a lavoro, continua a suggerire a Michele il tono da mantenere in radio e con il pubblico fino ad arrivare a un nuovo scontro. A Marina non rimane che cedere alle condizioni di Lara, permettendole così di uscire ancora una volta vittoriosa dall'intera faccenda. Martinelli, però, non sa ancora che una novità all'orizzonte potrebbe scombinare per sempre i suoi piani.

Viola è pronta ad ammettere ad Eugenio di amare Damiano che, nel frattempo, fa la sua finta soffiata al clan mettendosi così in un grosso pericolo. Rosa si rende finalmente conto di essere rimasta fuori dalla vita di Damiano che è ignaro dei pericoli che le tensioni tra Eduardo e Tony stanno facendo emergere e dei sospetti che quest'ultimo ha su di lui.

Arrivano momenti di grande tensione quando Luca si prepara finalmente a comunicare a Giulia tutta la verità sulla sua malattia: il medico prende la decisione di affidare alle pagine del suo diario la verità sulla sua malattia.

Come un fulmine a ciel sereno giunge la decisione di Otello di raggiungere Indica in moto: Raffaele e Renato riusciranno a dissuaderlo? Rossella fa la triste scoperta che nessuno della famiglia del fidanzato parteciperà al suo matrimonio. Massaro, invece, si trova costretto ad affrontare le dure condizioni imposte da Bice. Manuela decide finalmente di cambiare capitolo lasciandosi la storia con Niko alle spalle e passa la notte con Costabile.