Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Nelle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre 2023 si parlerà di Viola e Damiano alle prese con le situazioni dovute alle loro decisioni, di Diego che spera di avvicinarsi a Ida che, intanto, spera di trovare un lavoro per essere più autonoma da Roberto e Marina. Questi e non solo i personaggi protagonisti delle storie dei prossimi appuntamenti con la soap ambientata a Napoli e in onda, come sempre su Rai 3 alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Rosa decide di confidarsi con Giulia condividendo con lei il grande dolore nell'aver accettato la fine della sua storia con Damiano. Rosa è anche alle prese adesso con alcune difficoltà economiche all’orizzonte.

Intanto Viola si ritrova alle prese con una relazione ben diversa da quella che si era sempre immaginata e anche Damiano si trova bloccato a un bivio: la fedeltà alla divisa o quella per il suo amico Eduardo. la sua decisione manderà Eugenio su tutte le furie. Damiano viene quindi sospeso dal lavoro e Viola si convince che Eugenio abbia reagito per ripicca personale, preparandosi a un duro scontro con lui.

Ha inizio la ricerca di un nuovo lavoro per Ida con lo scopo di avere abbastanza soldi da mandare a casa: la ragazza vorrebbe smettere di pesare sulle spalle di Marina e Ferri, ma intende anche trovare così una nuova occasione per incontrare Diego. Notizia shock per Michele che scopre il nome di chi potrebbe affiancarlo d'ora in poi in radio: Micaela Cirillo, idea di Filippo che non lo lascia per niente entusiasta. Micaela snobba la proposta lavorativa, mentre Serena pensa subito a una strategia per farle cambiare idea e la convince a un provino.

Clara è ancora turbata per il contenzioso iniziato da Alberto per toglierle l'affidamento del figlio. Niko tenta di mediare invano. Eduardo, invece, pronto a lasciare Napoli, si prepara a farle una proposta sorprendente pronta a cambiarle per sempre la vita. Ornella è alle prese con un nuovo disagio sul lavoro che potrebbe spingerla a prendere una decisione drastica per il suo futuro. Un nuovo scontro scolastico di Lollo contribuirà a creare nuove tensioni tra Mariella e Guido.