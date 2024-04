Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? La soap di Rai 3 prosegue con le storie dei protagonisti anche nei primi giorni di maggio, con la consueta eccezione di mercoledì 1° maggio quando salterà una puntata per far posto alla diretta del tradizionale concertone trasmesso in diretta. Lo stop sarà recuperato venerdì 3 maggio con una doppio episodio. Di seguito, tutte i dettagli sulle trame trasmesse come sempre dalle ore 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Nunzio è preoccupato per le condizioni critiche di Diana che lotta ancora tra la vita e la morte. Allo stesso tempo, il ragazzo è in disaccordo con l’inerzia di Schipa riguardo le indagini sul tragico incidente di Della Valle. A casa Ferri, un nuovo e duro scontro tra Roberto e Ida rischia di rompere il già fragile equilibrio su cui si regge l’accordo che riguarda Tommaso: Marina, pronta a tutto pur di non far precipitare la situazione, corre a chiedere aiuto a Raffaele. Marina è pronta a seguire i piani partendo per il viaggio programmato, ma Roberto non sembra proprio intenzionato a tener fede alle promesse che le ha fatto.

Un'accusa ai danni di Damiano lo costringe a dimostrare la propria innocenza: Giulia prova a tranquillizzare Rosa, mentre Ornella fa lo stesso con Viola. Nunzio inizierà a sospettare che dietro le accuse al poliziotto si nasconda forse una talpa del boss.

Guido riceve invece una inaspettata sorpresa imbattendosi in uno storico personaggio di ritorno nella soap, Claudia, che scatenerà la gelosia di Mariella. Continua la forte vicinanza tra Silvia e Michele, rapporto che di conseguenza mette in crisi il povero Giancarlo. Niko rientra dal viaggio con Valeria e ritrova suo figlio Jimmy in compagnia di Manuela per il progetto del parco archeologico per bambini.