Prossime puntate di Un posto al sole, cosa raccontano le anticipazioni? Negli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024 il clima resta molto teso tra i personaggi della soap di Rai 3, segnata dal ritorno in scena di Clara che metterà scompiglio nella vita di Ida, Ferri e Marina e non solo. Anche tra Rossella e Riccardo la situazione non è delle migliori, così come tra Mariella e Diego, ancora alle prese con liti e comprensioni. Di seguito tutti i dettagli delle puntate in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024

Diego e Ida tentano la loro ultima possibilità di rivalsa sui Ferri appellandosi a Lara in persona. La sua testimonianza durante il processo per Tommy, infatti, potrebbe in qualche modo alleggerire la responsabilità di Ida nella faccenda. Niko non si trova affatto d’accordo con l’iniziativa di Diego e Ida. Allo stesso tempo, però, il ritorno di Lara nella vita dei Ferri mette i coniugi in seria difficoltà, persi tra l’agitazione e l’incertezza. Lara incontra Marina, ammettendole di essere molto pentita degli errori commessi in passato, mentre Roberto è pronto a vendicarsi di questa visita inaspettata in casa sua.

Rossella si trova alla prese con la sua nuova gelosia nei confronti di Virginia, l’ex moglie di Riccardo che sembra essere tornata sui suoi passi per riconquistarlo. Virginia prova in tutti i modi a recuperare il vecchio rapporto con Riccardo, spingendo così Rossella a fare una volta e per tutte chiarezza tra i suoi sentimenti. Rossella si convince così di aver perso Nunzio per sempre, soprattutto ora che Diana ha una strana richiesta da fare al ragazzo.

Belle notizie per Rosa e Manuel che possono finalmente tornare a casa propria. Luca è alle prese con un episodio di smarrimento legato alla sua malattia che fa storcere il naso ad Ornella. Che lei stia capendo da sola la verità? Intanto continua a gonfie vele il rapporto tra Niko e Valeria, ma anche Manuela appare più serena che mai. Tensioni in arrivo per Mariella e Guido ra che Claudia ha deciso di trasferirsi a casa di Silvia.