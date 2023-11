Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Nelle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre 2023 si parla di Roberto e Marina alle prese con Ida infatuata di Diego, di Alberto ai ferri corti con Clara, di Eugenio e la complessa separazione da Viola. Di seguito questi e altri dettagli sulle puntate della soap di Rai3, in onda come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all'8 dicembre 2023

Clara è pronta a restare fedele alla scelta presa con Eduardo. Alberto è più furioso che mai e determinato a scoprire dove si sia cacciata la sua ex con il figlio: trova così sostegno in Niko, ma avrà un duro scontro con Eugenio. Clara comincia pian piano a risentire delle conseguenze della sua decisione, arrivando a commettere un grave errore.

Roberto e Marina restano scossi dalla scoperta che tra Ida e Diego possa nascere del tenero: Roberto si ingegna subito per separarli prima che sia troppo tardi. Dopo essere riusciti a convincere Ida a partire per Natale, Marina e Roberto tirano un sospiro di sollievo che però durerà molto poco: Lara, infatti, torna a essere un problema.

Al Caffè Vulcano Nunzio e Samuel si cimentano in una “dolce sfida”, mentre Diego trova la situazione ideale per non far rimettere il locale. Nunzio, colpito dalla recente conversazione tra Espedito e Samuel, prova in tutti i modi a far ragionare il suo amico in difficoltà. Eugenio, dispiaciuto per essersi allontanato così tanto da Viola, decide di fare una proposta inaspettata alla collega Lucia.