Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Le trame degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023 raccontano delle storie dei personaggi di Viola e Damiano, Niko e Manuela, Lara, Marina e Roberto al centro della scena che riserverà un inatteso colpo di scena. Di seguito tutti i dettagli sulla soap di Rai 3 in onda come sempre dalle ore 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Viola e Damiano sono pronti a far valere i loro sentimenti contro tutti e tutto. Eugenio si accorge di un dettaglio che potrebbe finalmente aprirgli gli occhi: Viola confessa tutta la verità al marito.

Lara è sempre più convinta di poter trascorrere le sue ultime ore in carcere. Eppure la donna non ha ancora fatto i conti con Marina, decisa a eliminarla dalla sua vita e da quella di Roberto per sempre. Arriva la consapevolezza di Niko di essere molto geloso di Manuela che ormai frequenta Costabile, ma la relazione innervosisce non poco zia Mariella e anche Filippo e Serena. Mariella, dopo aver sentito una rivelazione di Speranza, decide di organizzare una cena per riunire tutti i nipoti. Cresce sempre di più l’agitazione e l’inquietudine in Nunzio, ormai distratto e altrove con la testa. Silvia e Rossella vivono un caloroso momento tra mamma e figlia insieme: la scelta dell’abito da sposa.

Un inaspettato crimine lascia i fan della soap senza parole: la vittima in questione sopravviverà? Tutti attendono di scoprire le sorti della vittima del nuovo attentato.

