Veronica Gentili messaggio a Belen: “Prometto che verrà a trovarci”, e intanto conquista a “Le Iene”

Le Iene tornano e lo fanno con una nuova padrona di casa, Veronica Gentili, che ha subito fatto capire di non essere una presentatrice ma una conduttrice. Un'altra marcia davanti la macchina da presa rispetto a Belen Rodriguez, che aveva sofferto molto l'addio di Teo Mammuccari lo scorso anno. Né lei né Max Angioni erano conduttori, ma due figure che si limitavano a presentare. Lo storico programma d'inchiesta di Mediaset ha trovato invece una nuova padrona di casa. Tuttavia i fan hanno anche apprezzato molto la delicatezza con cui Veronica Gentili ha voluto omaggiare colei che l'ha preceduta.

Le Iene di Veronica Gentili salutano Belen, l'invito all'ex padrona di casa

Veronica Gentili è partita salutando il suo pubblico e prendendosi la scena, facendo capire subito che qualcosa cambierà in questa nuova edizione. Improvvisamente però a metà puntata ha scelto di rivolgere un pensiero all'ex conduttrice de Le Iene: "Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez", forse una dimenticanza che ha voluto colmare subito per spegnere eventuali polemiche. Lo stesso Max Angioni si rivolge direttamente a lei attraverso la telecamera: "Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio, torna a trovarci", con la nuova padrona di casa che conferma come in futuro vorrebbe riaverla in studio. Al momento per Belen Rodriguez non c'è però più posto a Mediaset e le loro sembrano parole di circostanza.

Una possibilità lontana anche per via del silenzio social dietro cui si è trincerata la showgirl argentina, che non ha neppure risposto al messaggio a mezzo social dell'ex collega de "Le Iene". Belen Rodriguez sta vivendo molto delicatamente questo periodo lavorativo di transizione, alla ricerca di una nuova casa professionale che secondo i ben informati potrebbe essere Sky. Sicuramente con il cambio "Le Iene" sembrano averci editorialmente guadagnato, a differenza di quanto accaduto invece per gli ascolti di Pomeriggio Cinque crollati con l'arrivo di Myrta Merlino.