X Factor 2023, Alice sfida Fedez dopo l'eliminazione (e una standing ovation)

Si è da poco concluso il primo Bootcamp di X Factor 2023: il primo giudice ad affrontare la temutissima prova delle sedie è stato Fedez, che ha ascoltato i 12 talenti della sua squadra per stabilire chi sono i cinque che, tra di loro, meritano di continuare il proprio percorso e raggiungere gli Home Visit.

X Faxtor 2023, il Bootcamp di Alice

Tra i primi concorrenti a salire sul palco c’è stata Alice, una giovane artista che sogna di fare il grande salto dopo aver lavorato per diversi anni come cantante ai matrimoni. Il suo Bootcamp è iniziato in salita: Fedez è stato l’unico giudice che, alle Auditions, le aveva dato un “no”. E, quando gli hanno chiesto come mai l’avesse scelta per la sua squadra, lui ha risposto che “ci sono dei meccanismi, per cui chi sceglie per ultimo è nella m**a”. Non un inizio propriamente incoraggiante per Alice, che ha iniziato la sua esibizione decisamente preoccupata. Ma sono bastate poche note per far ricredere tutti, Fedez per primo: con la sua versione di Gli uomini non cambiano di Mia Martini ha letteralmente conquistato il pubblico e i giudici, ricevendo addirittura una standing ovation al termine della sua performance. Non solo dagli spettatori, ma anche da Morgan in persona (e sappiamo quanto sia difficile convincerlo). E non è tutto: il brano ha profondamente emozionato Ambra Angiolini, che si è alzata ed è corsa sul palco ad abbracciare Alice.

Il no di Fedez e la "vendetta" di Alice

“L’altra volta ti sei presentata con Purple Rain, e non mi avevi convinto. Ma in italiano hai fatto una performance in credibile. Sarei un pazzo a non darti una sedia”, ha detto Fedez. Nonostante tutto, però, il giudice ha poi deciso di fare uno "switch", e fare alzare Alice dalla sua sedia per lasciare il posto ad Asia, la quota rap della squadra. Lei, però, non ci sta: prima di lasciare il palco ha stupito tutti con la sua versione di Bang Bang - lo stesso brano portato da Asia, dimostrando di essere una spanna superiore alla sua rivale. "Surclassare quella che ti ha fatto uscire cantando la stessa canzone, poco elegante ma potente, anzi potentissimo!".