X Factor 2023, pioggia di critiche su Dargen D'Amico: "Squadra peggiore di sempre"

Si è da poco conclusa la prima puntata dei Bootcamp di X Factor. Dopo Fedez, è stato il turno di Dargen D'Amico si sedersi al tavolo dei giudici per formare la propria squadra. Un compito tutt'altro che facile per il giudice, che si è trovato a fare i conti con una squadra ben al di sotto delle aspettative, che il molti - soprattutto sui social - hanno definito come la squadra peggiore della storia del programma.

Il Bootcamp di Dargen D'Amico

Per la prima volta nella storia di X Factor, i giudici hanno avuto la possibilità di scegliere in prima persona i concorrenti da portare con sé ai Bootcamp, e che quindi entrano di diritto nella loro squadra. Un compito che, a quanto pare, Dargen D'Amico non ha svolto nel modo giusto, ritrovandosi con ben pochi talenti nel proprio team: sono stati soltanto due, su un totale di dodici esibizioni, a brillare. A distinguersi sono stati infatti gli Stunt Pilots e Fabrizio: i primi hanno portato sul palco tutta la loro energia, mentre il secondo si è dimostrato l'unico vero artista della sua squadra. Anche lo stesso Dargen non ha brillato. Le sue scelte sono state spesso a dir poco discutibili, prime tra tutte la decisione di tenere in squadra Fabio che, secondo molti, ha "massacrato" un capolavoro come Caruso; in secondo luogo il no rifilato a Gaia, per il quale Morgan ha definito il suo collega "un pazzo".

Le critiche del pubblico

Anche sui social il Bootcamp di Dargen D'Amico non è stato particolarmente gradito. Su Twitter si sono scatenati migliaia di commenti, nei quali il pubblico di X Factor si dice stupito (negativamente) dalla qualità dei cantanti scelti dal giudice. Certo, non era un compito facile brillare dopo le performance della squadra di Fedez, nettamente di un altro livello. Ma il popolo del web non ha perdonato Dargen per le sue scelte a volte incomprensibili. "Dargen, dopo aver toccato il picco con Beatrice Quinta, quest’anno ha deciso di sprofondare portando la squadra peggiore di sempre", ha scritto qualcuno su Twitter. "Boh, credo sia una delle squadre più brutte e insensate nella storia di questo programma". O ancora: "È evidente che Dargen non aveva voglia di fare il giudice".