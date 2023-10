X Factor 2023, tutto il meglio dei primi Bootcamp

Si è conclusa la prima puntata di Bootcamp dell’edizione 2023 di X Factor: i primi due giudici, Fedez e Dargen D’Amico, hanno affrontato il temutissimo e spietato gioco delle sedie, e hanno così composto le loro squadre prima dell’ultima fase di selezione, gli Home Visit. Ambra Angiolini e Morgan dovranno invece attendere la prossima settimana. Per la prima volta nella storia del programma i giudici hanno avuto la possibilità di scegliere personalmente i propri concorrenti, ma questo non ha reso il loro compito più facile, anzi: selezionare soltanto cinque concorrenti partendo da un gruppo di 12 è tutt’altro che semplice, soprattutto con talenti che ognuno di loro ha fortemente voluto in squadra.

Il Bootcamp di Fedez

Il Bootcamp di Fedez si è rivelato un vero e proprio successo. Quella del rapper è una squadra composta da tanti artisti di talento, e lo hanno dimostrato fin dalle prime esibizioni. Tra i concorrenti che si sono fatti notare, questa sera, c'è stata senza dubbio Alice, che con la sua versione di Gli uomini. non cambiano ha emozionato il pubblico guadagnandosi un standing ovation. Incredibile la battle di cui è stata protagonista al termine del Bootcamp insieme ad Asia: è la prima volta che un concorrente esce di scena annientando la concorrenza e mettendo a tacere il giudice che l'ha eliminato. Degna di nota anche la performance di Sara, che è riuscita a dare una nuova vita a The House of the Rising Sun in una sua personalissima versione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Standing ovation anche per gli Astromare, che sono stati incredibilmente estromessi dalla squadra di Fedez, suscitando fischi da parte del pubblico. Il loro posto, però, è stato preso da Maria, che con la sua voce potentissima ma sempre super controllata ha stregato tutti.

Il Bootcamp di Dargen D'Amico

Più difficile trovare esibizioni particolarmente degne di nota nella squadra di Dargen D'Amico, che quest'anno non è riuscito a brillare e ha selezionato cantanti poco interessanti. Una nota di merito va senza dubbio a Fabrizio alias il Solito Dandy, che con il suo mood alla Colapesce e Dimartino e un inedito "tra Umberto Tozzi e Renato Zero", come ha detto Morgan, si è dimostrato un artista completo e in grado di mostrare la propria identità. Buona anche la performance degli Stunt Pilots, che hanno risollevato un Bootcamp sottotono portando in scena la loro energia e dimostrandosi una delle poche vere band di questa edizione.