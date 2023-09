X Factor, Ambra Angiolini in lacrime: Angelica Bove riceve la prima standing ovation

È iniziata un paio di ore fa la prima puntata di "X Factor" e la nuova edizione del talent show musicale ha cominciato a mostrare le performance migliori, quelle capaci di emozionare anche il pubblico più "chiuso" a livello emotivo. Più di una donna ha portato sul palco grinta da vendere e un trucco e parrucco decisamente interessante. Ma questa volta a colpire Ambra Angiolini, seguita a ruota da Morgan e dagli altri giudici, è la perfomance di Angelica Bove, una giovane donna che ha convinto tutto il pubblico in studio e sui social cantanta la canzone "La notte" di Arisa.

Un dolore così grande

Angelica Bove ha una voce incredibile con la quale sprigiona un sentimento vero, puro, quello che tutti hanno percepito durante l'esibizione. Un dolore grande è quello che è emerso durante i pochi minuti sul palco, ed è proprio ciò di cui parla la canzone intonata. Un'emozione unica, che di certo non è passata inosservata agli occhi dei più, è quella passata attraverso la sua magistrale interpretazione di un brano che racconta di una separazione sentimentale. Nel corso dell'esibizione infatti molti spettatori in studio hanno acceso il palco con la torcia dei cellulari, con Ambra Angiolini che guardava meravigliata la reazione del pubblico, il quale non ha mancato di applaudire sia durante che dopo la performance la preziosa voce di Angelica. Non solo la showgirl, anche Morgan, Dargen e Fedez sono rimasti affascinati dalla bravura della donna, tanto da sembrare impietriti.

Una volta terminato il numero sul palco, il pubblico si è alzato in piedi per dare via a una standing ovation quasi interminabile che ha visto alzarsi anche tutti i giudici, in particolare Ambra che, con le lacrime agli occhi, le ha chiesto di avvicinarsi per poi prenderle le mani e dirle: "Sei una bomba, mi sei piaciuta tanto!". In seguito è intervenuto Morgan: "Tutti si identificano in un doloro, ma perché?" e la Angiolini ha risposto: "Perché è il posto più comodo dove stare. Io mi sono accordata al suo dolore, era un bel posto dove stare. Sarebbe interessante vedere anche il resto". Infine Morgan ha fatto ad Angelica un grande complimento, dicendole che la canzone dei Rolling Stone di cui Angie Bowie diventò protagonista non gli è mai piaciuta, ma che cantata da lei gli piacerebbe.