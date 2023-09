X Factor, Ambra Angiolini sbotta contro Morgan: "Se fai così mi sminuisci"

Si aprono i cancelli di "X Factor" per le tanto attese Audition. In giuria Morgan, tornato dopo 9 anni dietro il tavolo, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez, pronti a decidere chi mandare avanti nella gara e chi eliminare al primo colpo, e in tutto questo grandi emozioni con l’entrata trionfale di Francesca Michielin alla conduzione, più attiva e travolgente che mai. Già dai primi minuti però tra i giudici i battibecchi non sono mancati, in particolare tra la Angiolini e Morgan.

Cosa è successo

Il primo a esibirsi sul palco di X Factor, in onda il 14 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV, è Edoardo Brogi, un ragazzo che somiglia a Wax di "Amici", proveniente da Firenze e desideroso di sfondare sempre più nel mondo della musica, meglio se insieme a Dargen D'Amico, rimasto molto colpito dalla performance del concorrente sulle note di “Stolen Dance” di cui quest'ultimo ha cambiato completamente la seconda strofa. Dopo l'esibizione, Dargen ammette di aver apprezzato soprattutto i movimenti del torso mostrati sul palco: “Mi piaci molto. Lo vorrei nel mio team”, dice il giudice. Ambra Angiolini ribatte: “Per la quota bellezza immagino…”. Dargen ribatte: "E anche per la bravura!". Fedez invece la pensa diversamente: “Sarò brutalmente sincero con te. Credo che ci sia un talento, ma che queste doti potrebbero splendere di più in altri contesti piuttosto che in X Factor”.

A questo punto entra in scena la Angiolini, che sostiene ci sia un po' di ipocrisia nelle parole del rapper perché il commento sembra riferirsi al bell'aspetto dell'uomo e non alla performance in sé. Morgan le risponde di avere ragione, ma Ambra non ci sta e non si lascia sfuggire la possibilità di ribattere per le rime: "No, non dirmi che ho ragione. Se fai così mi sminuisci, parliamo di musica! Ha una bella voce? Si muove bene? Cosa gli è mancato?”. Pare che a mancargli sia uno stile, o almeno è ciò che dichiara Morgan: "Usate tutti lo stesso codice per interpretare questo tipo di musica oggi. Mi muovete tutti allo stesso modo". Ambra è d'accordo su tale aspetto, ma alla fine Edoardo passa la selezione con tre sì e il no di Fedez.