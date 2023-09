X Factor, Eyexx & Simba divertono ma non spaventano i giudici: la delusione della coppia

A "X Factor" le sorprese non finiscono mai. Anche quest'anno si sono esibiti sul palco personaggi fuori dal comune, alcuni concentrati sul farsi apprezzare per la loro performance e altri che tengono molto al look e alle emozioni che vorrebbere vedere sui volti di Morgan, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez. In questo caso parliamo di una coppia che voleva impressionare i giudici con un'esibizione a dir poco bizzarra il cui scopo era quello di spaventare chi da dietro a un tavolo doveva giudicarli: si tratta di Eyexx & Simba. Non è andata secondo le aspettative, ma vediamo insieme cosa è accaduto durante la puntata del 14 settembre di "X Factor", la prima di una lunga serie.

Eyexx: "Scusate"

Nella prima puntata del talent show musicale sono saliti sul palco Eyexx & Simba, a modo loro sorprendenti. A colpire però è stata la voce della donna, Eyexx, o meglio il modo in cui ha intonato le parole dell'inedito "Mi faccio schifo", un testo che secondo la Angiolini - ironica nel commentare - nasconde un messaggio. La donna ha fatto di tutto per rendere inquietante la sua esibizione, senza però riuscire nell'intento. A fine perfomance infatti non è riuscita a celare la sua delusione nello scoprire che i giudici si sono divertiti durante la loro permanenza sul palco. Altro che paura! D'altronde lo abbiamo visto anche noi: Morgan, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez hanno iniziato a ridere, senza curarsi di nasconderlo, qualche secondo dopo l'inizio della canzone. Sarà che poco prima una ragazza si era esibita in una canzone dal titolo "Sorridi alla vita", e passare subito a "Mi faccio schifo" sembrava quasi fatto apposta per suscitare tali reazioni. Non è quindi un caso che prima di vedere la coppia scendere dal palcoscenico Morgan abbia consigliato a lei di sorridere alla vita.

I dettagli

Una volta terminato lo spettacolo, è iniziato un breve dialogo tra la cantante e Morgan: "Scusate. Vi siete spaventati?", ha chiesto Eyexx tutta speranzosa, ma la risposta è stata molto deludente per il duo: "No no, ci siamo divertiti". In compenso Morgan ha intonato una frase del brano - "Non me ne frega un caz...” - e Ambra ha esclamato: "La sa già!". “Manda un messaggio che tutti noi la sera comunichiamo, se non altro a noi stessi: Mi faccio schifo!”, ha aggiunto la showgirl con ironia. In ogni caso è bene dire che della performance a Morgan era piaciuto tutto, anche l'atteggiamento, e infine ha ammesso pure che la sua intenzione era di dargli un sì. Peccato che gli altri giudici non fossero dello stesso parere: Dargen, per esempio, ha esclamato: "In effetti mi avete fatto schifo e quindi il mio è un no!". Prima di uscire di scena, Eyexx ha detto all'ex frontman dei Bluvertigo: “Però non ti sei spaventato!”. "Sapessi quante cose ho visto… Sorridi alla vita!", ha concluso Morgan.