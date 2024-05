X Factor, colpo di scena: Giorgia conduttrice e 4 giudici nuovi. Chi sono

Che fine farà X Factor? Pare che il noto talent show tornerà ma con un cambiamento radicale. A rivelarlo è FQMagazine, secondo cui rimarrebbero fuori Morgan, Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Proprio così, i "vecchi" giudici direbbero addio al programma. Ma chi ci sarà al loro posto?

I nuovi (presunti) giudici di X Factor

Pare, in attesa di eventuali conferme (o smentite), che i nuovi giudici del programma di Sky saranno: Manuel Agnelli, Jack La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Ma è soprattutto il nome di Giorgia alla conduzione che stupisce. La nota cantautrice romana, infatti, è corteggiata da anni per avere un ruolo nei talent show. Più volte, ad esempio, è stata giudice ad Amici durante la fase del pomeridiano. Ecco, adesso avrebbe detto di sì, ma per un ruolo ben più prestigioso: la conduzione. Nè insegnante, nè giudice, dunque, ma presentatrice del grande show che spera in un rilancio. Dopo la performance in veste di co-conduttrice al Festival di Sanremo, non c'è dubbio che potrà farcela benissimo.

Questa la notizia riporata proprio oggi, giovedì 9 maggio. Fino a ieri, invece, si parlava di un presunto spostamento del programma su Nove, con Amadeus alla conduzione. MowMagazine, infatti, scriveva: "L’ex direttore artistico di Sanremo sarà il nuovo volto di X Factor, mentre il Festival verrà condotto verosimilmente da Carlo Conti [..]. Come giudici di X Factor, oltre ad Achille Lauro, sembra proprio che anche un altro big stia per acccettare. Si tratta del rapper Lazza, che è in trattativa con l’emittente per definire i dettagli del progetto". Dove sarà la verità? Non resta che attendere.