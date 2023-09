X Factor, Morgan colpisce ancora: "Questa roba è una cosa da chi non ha cultura"

Morgan è sempre pronto a dire la sua in diretta, come accaduto il 14 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV durante la prima puntata dedicata alle Audition di X Factor. Anche questa volta non le ha mandate certo a dire davanti a un giovane che ha portato sul palco un inedito in cui, a detta dell'ex frontman dei Bluvertigo, non c'è traccia di emozioni. Un vbel colpo per Alessandro, difeso invece da Ambra Angiolini e DArgen D'Amico in primis.

Cosa è successo

Alessandro Antonini, in arte Mede, è un ragazzo che ama la musica e cantare davanti a delle persone. Non l'ha mai fatto, cantare in pubblico, ma l'ha sempre sognato. A "X Factor" ha portato un brano da lui scritto e intitolato "La Stazione", che ha convinto poco Morgan. Ma cosa è accaduto in diretta? Dopo l'esibizione, il primo a prendere parola è stato Dargen D'Amico: "Forse sento che c'è tantissimo la ricetta per la canzone pop, come fosse un tutorial. Avrei aperto di più il cuore, ma il pezzo funziona". Mentre quest'ultimo ha speso buone parole per Alessandro, Morgan è di tutt'altro parere: "Questo è un pezzo scritto senza emozione, c'è solo traccia di un 'voglio andare per radio' e basta. E sono uno che la musica la ama". D'Amico ha subito risposto al collega, facendogli capire che ognuno scrive a modo suo: "Non è detto che tutti debbano scrivere le canzoni che scrivi tu".

Ma Morgan non ha intenzione di arrendersi e infatti ha ripreso a criticare il pezzo di Mede, aggiungendo che "se li si lascia con la convinzione che una canzone debba essere come questa... I film devono essere tutti dei cinepanettoni di Natale? Se un giovane regista uscito da una scuola di cinema mi fa un film di Vanzina, io glielo dico: 'Ragazzo, guardati Kie?lowski e smettila di fare il successo di Natale!'. Detto ciò, sei bravissimo, e tu qui dentro, probabilmente molto più di altri, avrai qualcosa da dire, però questa roba qui è una cosa da chi non ha cultura." È poi intervenuta Ambra Angiolini, mettendo Morgan davanti a una grande verità: "Comunque i film di Vanzina non è mica facile girarli. Non è che quello che piace a tutti è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani bisogna per forza andare contro a quello che piace a tutti quanti”. Infine, quando tutti hanno espresso il loro voto - per Fedez è un no, per Ambra e Dargen è un sì - Morgan ha deciso di salvare Alessandro con queste parole: "Se dico no lo elimino? Allora non vorrei deludervi. E siccome sono venuto qui per fare lo str**zo, il vero str**zo è colui che dice sì!".