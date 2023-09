X Factor, il recap della prima puntata: Ambra Angiolini al centro della scena

Le prime Audition di "X Factor" sono terminate e di sorprese ne abbiamo avute molte tra personaggi che hanno colpito il pubblico per l'aspetto bizzarro e altri per l'innato talento. Anche quest'anno, il 14 settembre su Sky Uno e in streaming su Now TV, a esibirsi sul palco sono stati molti giovani, tra cui Angelica Bove che ha emozionato pubblico e giudici, portandosi a casa la prima standing ovation della serata e della propria vita. Pare infatti che la candidata non abbia mai cantato davanti alle persone, ma solo sotto la doccia. Una bella soddisfazione, insomma, anche visto che ha ricevuto ben quattro sì.

Il recap della puntata del 14 settembre di X Factor

Prima lite tra Ambra e Morgan: il primo a esibirsi sul palco è stato Edoardo, un giovane di bell'aspetto. Quando Fedez ha affermato che il ragazzo ha talento ma che le sue doti splederebbero di più in altri contesti, la Angiolini ha dichiarato che nelle sue parole c'è un po' di ipocrisia "solo perché Edoardo è bello". Morgan le ha dato ragione, ma lei ha risposto per le rime: "Non dire che ho ragione, così mi sminuisci. Parliamo di musica!".

Lo spavento di Ambra: l'esibizione di Lucia Anna Spinosa - ha cantato sulle note di "Sweet Dreams" nella versione di Manson - ha spaventato la showgirl, la quale ha espressamente dichiarato: "Mi fai paura!", per poi aggiungere di aver perso la lucidità. A sorprenderla è stato lo sguardo glaciale, intenso e spiritato della giovane, visione che le ha fatto esclamare: "Io non sono più lucida".

La performance di Angelica Bove: tutti in piedi per l'intensità dell'esibizione di Angelica, con tanto di atmosfera data dalla torcia dei cellulari, applausi di pubblico e giudici e lacrime da parte di Ambra Angiolini, visibilmente commossa, che alla fine della canzone - "La notte" di Arisa - ha invitato la giovane ad avvicinarsi al tavolo per poi dirle: "Sei una bomba!" Angelica ha espresso tutto il suo dolore con un'ultima frase: “L’unico che avrei voluto che mi vedesse veramente è la persona che ho perso”.

Enrico Polloni e i cammelli: il giovane candidato ha cantato un inedito dal titolo "70 cammelli", che equivale al valore (in cammelli) della sua ex ragazza dopo una delusione d’amore. Ciò che ha portato tutti a sorridere è che tale valore lo ha trovato su Google, dove appunto ci sono più siti che vi dicono quanto vale una persona in cammelli. Avete già provato a vedere quanto valete voi?

Animalis Formidables: un duo con maschere da Puppy sul volto è salito sul palco impressionando i giudici in modi diversi. Per esempio, Fedez ha notato che i due hanno un progetto in cui credono molto da portare avanti, il che lo ha portato ad apprezzarli, nonostante il risultato la performance non fosse dei migliori. Morgan invece li ha raggiunti al centro della scena per poi urlare: "Esistono! Non li ho inventati io. Pensavo di essermeli immaginati!". La Angiolini gli ha risposto: “Sei proprio un mistico cialtrone tu!”

Alessandro Antonini e l'ultima lite: Alessandro, in arte Mede, ha portato a "X Factor" l'inedito "La Stazione" di cui Morgan ha giudicato il testo come scritto da una persona priva di cultura, facendo anche un paragone con i film di Vanzina. Ambra Angiolini si è schierata con il giovane, dicendo: "Non è che quello che piace a tutti, è tutta mer*da. Sembra che per fare gli strani bisogna andare contro tutti quanti”.

La seconda puntata di X Factor

La seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition andrà in onda giovedì 21 settembre 2023 su Sky Uno e in streaming su NOW TV a partire dalle 21:15. Ricordiamo che la giuria è composta da Morgan, Dargen D'Amico, Fedez e Ambra Angiolini, mentre la conduzione è affidata ancora una volta a Francesca Michielin.