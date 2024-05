Zerocalcare furioso per il titolo dell'intervista sul Corriere: "La fotografia perfetta della stampa italiana"

Qualche settimana fa Alessia Marcuzzi, ora Zerocalcare. I titoli del Corriere fanno storcere il naso ai loro intervistati. Se la conduttrice aveva espresso tutta la sua delusione per dichiarazioni ingigantite e travisate, il fumettista contesta la scelta di dare risalto all'unica domanda in cui si parla - prendendola alla larga - di politica.

"Zerocalcare: 'Difendo Cospito e Salis, ma parte della politica per come la conoscevo si è esaurita'", questo il titolo dell'articolo rilanciato anche sui social. E proprio su X arriva la replica di Zerocalcare, sotto il post del quotidiano: "Posso dì che un'intervista tutta sul libro in cui in un solo passo mi chiede 'ma invecchiando sei diventato democristiano?', e io rispondo 'ma non me pare, le ultime cose mie erano per Salis e Cospito', decidere di titolarla così è la fotografia perfetta della stampa italiana?".

Parole pungenti che stanno sollevando un polverone. In tanti si schierano dalla parte di Zerocalcare, alimentando la polemica: "Clickbait. Sanno che il fumetto interessa, ma solo ad una selezionata nicchia di menti superiori - si legge in un tweet - mentre l'odio politico della polarizzazione ha decisamente più piglio sui grandi numeri". E non manca il sarcasmo: "Poteva andarti peggio, tipo: 'Vannacci ha idee strane ma in futuro potremmo collaborare', anche senza averlo mai detto ne pensato".