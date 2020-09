Rientro dalle vacanze, come affrontarlo al meglio

Sei tornato da poco al lavoro e vorresti già ripartire? Sappi che è normale: quando si rientra dalle vacanze si può accusare un calo di energia dovuta allo stress della ripresa delle attività lavorative e quotidiane. Per non perdere i benefici delle vacanze, però, è possibile adottare delle strategie pratiche che ci permettono di ritornare concretamente alla routine senza stress. Scopriamole in questo nuovo articolo.

1. Dormire le giuste ore di sonno

Può sembrare scontato ma non lo è: per vivere un rientro dalle vacanze in armonia, è bene dormire e riposarsi a sufficienza. Certo, non è sempre facile tornare ai ritmi naturali delle vacanze, quando la sveglia è spesso dettata dal nostro orologio biologico; al tempo stesso, però, è meglio non diminuire bruscamente le ore di sonno, riposarsi e, almeno qualche sera alla settimana, dire di no a qualche proposta e restare a casa a vedere un film o leggere un libro in tranquillità.

2. Riprendere le attività con gradualità

Oltre a dormire bene, è importante riprendere qualsiasi attività - in ufficio o a scuola - con gradualità, senza forzare i tempi creando picchi di stress nocivo. Anche se può essere difficile riuscire ad avere un buon equilibrio tra benessere e lavoro, si può iniziare anche solo da una passeggiata all'aria aperta al mattino presto, prima di andare al lavoro, o durante i weekend: in questo modo si conserverà ancora la carica energica positiva accumulata durante le vacanze.

3. Ritagliarsi del tempo per se stessi

Il vero valore delle ferie è la possibilità di (ri)trovare il tempo per noi stessi. La sfida del rientro è proprio quella di riuscire a riprendere i ritmi senza fretta, assaporando anche "gli spazi vuoti" e godendo delle piccole cose - come un buon pasto o quel libro lasciato sul comodino da troppo tempo - che forse prima davamo per scontate.

La routine frenetica, soprattutto quella delle grandi città, ci abitua ad incastrare ogni incontro in modo serrato, come un puzzle senza respiro: l'obiettivo di settembre diventa allora quello di riappropriarsi di un tempo diverso. Il nostro.

4. Seguire un'alimentazione sana

Forse in pochi ci pensano, ma il junk food non è un alleato dell'equilibrio piscofisico, soprattutto in un momento delicato come quello del rientro delle vacanze. Ben vengano, quindi, colazioni sane con cereali e frutta, per avere il giusto apporto energetico per le attività sia fisiche che mentali da svolgere nel corso della giornata.

Per i pasti, invece, meglio optare per la dieta mediterranea, con alimenti variegati come pasta, verdura, formaggi e carne, in grado di garantire un'alimentazione equilibrata.

5. Liberarsi dal superfluo

Ultimo, ma non meno importante: liberarsi dal superfluo. Questo si traduce nell'approfittare della fine dell'estate per dedicarsi alle grandi pulizie di casa e ai lavori di manutenzione, pensando ai nuovi progetti dell'autunno. Meglio scegliere un'azione al giorno, come la pulizia dei vetri, l'ordine delle mensole o la spesa, per riuscire a dare ordine all'ambiente domestico senza stancarsi troppo.

Puoi anche iniziare dall'armadio, attraverso il decluttering, che permette concretamente di riorganizzare gli ambienti in casa eliminando gli oggetti che non ci servono più.

Ora che conosci tutti i consigli pratici per ripartire alla grande, sei pronto a goderti il rientro dalle vacanze?