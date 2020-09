Come preparare una valigia "intelligente"

La preparazione della valigia spesso può essere vissuto come un momento noioso, se non tragico: sembra infatti che lo spazio per i capi e gli accessori non sia mai sufficiente, oppure si è in dubbio su quale indumento sia davvero necessario in vacanza, e che cosa sia invece superfluo.

Se temi che la tua valigia sia troppo piena, poco ordinata e soprattutto poco funzionale, leggi questo vademecum per una partenza davvero intelligente.

Il tipo di bagaglio

A seconda della destinazione ti sarà utile scegliere il bagaglio più adatto: uno zaino per viaggi all’insegna dell’avventura, un borsone capiente per un viaggio on the road, un trolley leggero con rotelle se invece prenderai l’aereo. Se viaggi con un bagaglio a mano, verifica sempre in anticipo con la compagnia aerea quale sia il peso limite consentito per evitare spiacevoli sorprese all'imbarco.

Parola d'ordine: essenziale

Anche se la voglia di portare in viaggio quel delizioso tubino nero è alta, difficilmente un capo del genere ti sarà utile durante un trekking in Asia. Quando si prepara una valigia è importante essere innanzitutto realisti e scegliere capi e accessori davvero utili e pratici a seconda della meta scelta. Senza contare che quando si è in vacanza si è più rilassati: ben venga quindi portare con sè un abito carino, ma cerca di goderti anche la libertà dell'outfit tipica di quando si viaggia.

La lista "della spesa"

Proprio come succede quando si esce per fare la spesa, un buon metodo per una valigia utile è quello di preparare, qualche giorno prima e senza fretta, una lista con abiti e accessori da portare con sè. In questo modo potrai aggiornarla nei giorni successivi e, se ti dovesse venie in mente qualcosa di fondamentale, avrai tutto il tempo di acquistarlo con anticipo.

In generale, è bene avere una lista pronta almeno 3 o 4 giorni prima di iniziare a preparare la valigia, per avere una visione più completa e realmente oggettiva su che cosa ti servirà durante il viaggio.

I vestiti

Chi l'ha detto che piegare i vestiti sia la soluzione più intelligente quando si prepara una valigia? I viaggiatori più esperti, infatti, adottano il cosiddetto "metodo sushi": anzichè piegare i tuoi capi, prova ad arrotolarli, esattamente come si prepara il celebre piatto giapponese. In questo modo riuscirai ad incastrarli più facilmente nei numerosi angoli vuoti che si creano nel bagaglio, risparmiando spazio, e al tempo stesso gli abiti si sgualciranno molto meno. Provare per credere.

Il beauty

Soprattutto quando si viaggia in aereo con un bagaglio a mano è bene ricordare di non superare il limite dei 100ml a confezione, per un totale di 1 litro a persona. Una volta rispettato questo limite puoi sbizzarrirti sulla scelta del beauty case: da quelli con con gancio, pratici e comodi, da appendere dove vuoi, a quelli specifici per il make up, divisi in tante sezioni e tasche per inserire i tuoi trucchi e profumi.

L'organizer

Infine, ultimo ma non meno importante, l'organizer. Non tutti lo utilizzano, ma un organizer per valigia può davvero cambiarti la vita (o almeno il viaggio!). Perfetti per il bagaglio a mano, questi accessori si presentano spesso con scomparti o come semplici buste, si possono usare per la biancheria intima o, viceversa, per contenere i capi sporchi. Un buon organizer ti aiuterà a usare meglio lo spazio in valigia e spesso ti dimenticherai quasi di averlo portato in viaggio: leggero e multifunzione, sarà il tuo vero compagno di viaggio.