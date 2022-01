Covid, da febbraio basterà il Green pass per entrare in Italia dall'Ue

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza sulle misure per gli arrivi in Italia dall'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, come si legge in una nota, sarà sufficiente il Green pass.

Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai "corridoi turistici" che riguardano le seguenti destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Sono considerati “corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli.