Cinque posti bellissimi dove fare trekking in Italia

Sei un amante del trekking e ami stare in mezzo alla natura? Il mese di Settembre è perfetto per camminare all'aria aperta, tra le temperature miti e i tramonti mozzafiato di fine estate. In questo articolo scopriamo cinque percorsi bellissimi in Italia per tutti gli appassionati di trekking, da Nord a Sud, tra le bellezze paesaggistiche uniche del nostro Paese.

1. Le Dolomiti

Se ami la montagna e le pendenze non ti fanno paura, le Dolomiti sono la scelta giusta per te. Potrai scegliere tra numerosi itinerari di trekking, tra cui le Tre Cime di Lavaredo, a cui si arriva partendo dal Rifugio di Auronzo, a più di 2000 metri di quota. Un viaggio, in totale, di circa 6 ore e di media difficoltà; un luogo perfetto per godere di una giornata soleggiata di fine estate.

Se preferisci camminare di meno, invece, le Pale di San Martino, in Trentino Alto Adige, offrono un cammino di circa 4 ore ad un’altezza di 2.500 metri, da cui ammirare un paesaggio bellissimo.

2. Le Cinque Terre

Dalla montagna al mare, più precisamente alle Cinque Terre. Questa parte di Liguria, con alcuni tra i sentieri escursionistici più affascinanti d’Italia, è perfetta per gli amanti della camminata. Qui potrai scoprire i bellissimi borghi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, a cui si giunge dalla Strada dei Santuari. Lungo il percorso si possono inoltre visitare luoghi religiosi come il Santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Particolarmente suggestivo, poi, è il Sentiero Azzurro, il più rinomato e frequentato, poiché permette di raggiungere tutti gli antichi borghi marinari passando tra dirupi, vallate e tratti costieri impervi.

3. La Valle d'Aosta

A Nord delle Cinque Terre, gli amanti dell'alta quota possono trovare in Valle d'Aosta numerosi sentieri nell’Alta Via dei Giganti. Tra la natura incontaminata e la bellezza del paesaggio, questo itinerario si sviluppa in 11 tappe singole, con partenza da Donnas e arrivo a Courmayeur, con una media giornaliera di 4/5 ore di camminata. Tra le tappe toccate dal percorso si segnalano la caratteristica cittadina montana di Sassa e il santuario di Madonna della Guardia, tra le cime del Cervino e del Monte Rosa.

4. Monti Sibillini

Forse in pochi lo sanno, ma i Monti Sibillini sono la meta perfetta dell'Italia centrale per fare trekking in una natura rigogliosa, tra spazi sconfinati e coloratissimi. Un esempio tu tutti? Gli stupendi Piani di Castelluccio, tra laghi di acqua cristallina e animali da pascolo. Il luogo giusto per rigenerare mente e corpo all'aria aperta.

5. Il Parco delle Madonie

Infine, il Sud Italia regala delle perle bellissime per gli appassionati di escursione, come il Parco delle Madonie, sulla costa settentrionale della Sicilia. Questo meraviglioso parco comprende 15 comuni della provincia di Palermo (tra cui la bellissima Castelbuono), tra innumerevoli sentieri ricchi di fauna e flora caratteristiche del luogo, alberi secolari e, a pochi minuti, spiagge bianche e acque cristalline. La meta perfetta per fare trekking e, perchè no, rigenerarsi poi in un bagno rinfrescante.