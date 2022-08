Boom di presenze in montagna: le mete più "trendy"

Sarà per il caldo o per la bellezza dei paesaggi ma sempre più italiani preferiscono trascorrere le vacanze estive in montagna piuttosto che al mare. Tra le Dolomiti, le Alpi e l?Appennino la scelta è piuttosto ampia. Parlando di vacanze in montagna, qual è la meta più ambita di questa estate 2022?

Cortina d'Ampezzo in testa alla classifica

Quest?estate la montagna registrerà un vero e proprio boom di presenze presso strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di vario genere, arrivando a quota 71 milioni. Lo riferisce uno studio di Jfc pubblicato dall?Ansa in anteprima, ricordando che lo scorso anno il dato complessivo delle presenze in montagna era arrivato a 49 milioni.

La società di consulenza turistica ha stilato una vera e propria classifica delle mete più gettonate dagli italiani per le vacanze in montagna 2022, segnalando Cortina d?Ampezzo come la regina delle destinazioni montane di questa estate. Al secondo posto Courmayeur, mentre al terzo posto troviamo Madonna di Campiglio, considerate le mete più trendy dell?estate. "Non solo in inverno, ma anche in estate, queste destinazioni mantengono la propria posizione di leadership", ha dichiarato Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e autore dello studio.

Chi cerca una vacanza rilassate e tranquilla sceglie Courmayeur, Bormio e Bressanone mentre chi ne vuole una più ?green? opta per Livigno, San Vigilio di Marebbe e Molveno. Le famiglie scelgono Andalo, Asiago e Canazei mentre chi predilige il divertimento va a Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo e Livigno.