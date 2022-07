Moovit e l’Alta Badia: tutti i mezzi e le funivie in un'app

Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di persone, e Alta Badia Brand annunciano la prosecuzione della partnership per fornire a cittadini e turisti i percorsi migliori per spostarsi con i mezzi pubblici e le funivie tra le diverse località urbane della valle. Dopo la sperimentazione dello scorso agosto che in un solo mese ha generato decine di migliaia di ricerche nell’area dell’Alta Badia tramite l’app Moovit e i conseguenti impatti positivi sul territorio, le due realtà hanno siglato l’accordo di collaborazione per la stagione estiva 2022. Una collaborazione che consente agli utenti nell’area di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata o gli orari di apertura delle funivie di collegamento tra i vari centri urbani.

All’interno dell’app Moovit sono state completamente rimappate le fermate e le linee del trasporto pubblico che transitano in Alta Badia e le funivie di collegamento tra i vari paesi, tra queste la new entry l’ovovia “Borest” che per la prima volta collega Corvara in Badia a Colfosco durante la stagione estiva. Una mappatura resa possibile grazie al supporto della società STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA e al contributo della Mooviter Community territoriale, il network mondiale di volontari di Moovit che mappa la rete di trasporto pubblico. Un servizio utile all’ambiente per decongestionare la valle dal traffico privato e comodo per i turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con i mezzi pubblici in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova. L’app Moovit è inoltre progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.

Moovit, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico in Trentino-Alto Adige e in Italia, indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si ha bisogno di un taxi, nel menu dell’app è presente un tasto dedicato ai taxi dell’Alta Badia dove reperire velocemente i numeri telefonici da contattare. «Chi va in vacanza vuole prima di tutto staccare dalla routine quotidiana delle grandi città. Far dimenticare l’automobile privata durante la permanenza in Alta Badia va senza dubbio incontro a questa esigenza». Dichiara Carolina Vittucci, Partnership Manager di Moovit in Italia. «Siamo felici dunque di offrire anche quest’anno all’Alta Badia e ai suoi visitatori uno strumento innovativo per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici e con gli impianti di risalita tra i vari centri urbani della valle. Meno caos, meno traffico, meno smog e vacanze più lente per dare più valore al tempo e alle esperienze da vivere».

«Una mobilità sempre più sostenibile rappresenta una delle sfide principali per la nostra località nei prossimi anni. Le Dolomiti sono un patrimonio dell’umanità, ed abbiamo il compito di proteggerle, dando la possibilità alle persone da ogni parte del mondo di visitarle. Gli operatori turistici, così come le istituzioni lavorarono alacremente in questa direzione, un compito non facile, ma che sarà cruciale per il futuro dei nostri territori» aggiunge Roberto Huber, direttore Alta Badia Brand.