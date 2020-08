Tamponi per tutti ed escursioni "protette", il protocollo di Msc Crociere per viaggiare in sicurezza

Oggi il Chief Executive Officerdi MSC Cruises Gianni Onorato e il Managing Director Italia di MSC Crociere Leonardo Massa hanno rivelato tutti i dettagli del protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla Compagnia per supportare la ripresa delle attività a bordo e ideato per proteggere la salute e la sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità dei territori in cui le navi faranno scalo durante i loro itinerari.

MSC Crociere ha lavorato a stretto contatto con le autorità dei Paesi in cui le navi della Compagnia faranno scalo, per arrivare a un protocollo completo che offrisse il massimo livello di sicurezza possibile. Una task force dedicata - con il contributo e il supporto dei principali consulenti medici internazionali - ha sviluppato epredispostoun protocollo con nuove procedure operative specifiche di MSC Crociere che non solo rispettano, ma si spingono oltre le attuali linee guida nazionali e internazionali, fissando un nuovo standard nel settore. Inoltre, una verifica condotta dal RINA, la società indipendente di certificazione marittima, ha accertato che il protocollo soddisfa le linee guida dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), che incorpora ulteriori standard sanitari, inclusi quelli dell'azione comune “EU Healthy Gateways”.

Le nuove procedure operative sono state sviluppate da MSC Crociere partendo da un protocollo che conteneva già misure severe di salute e sicurezza da semprein vigore a bordo delle navi della Compagnia. Tra le nuove procedure, sono stati introdotti il test universale COVID-19 per tutti gli ospiti e l'equipaggio prima dell'imbarco, escursioni “protette” ad ogni scalo organizzate esclusivamente dalla Compagnia in modo da di offrire un elevato grado di sicurezza per i passeggeri e le comunità locali, e una nuova assicurazione “Protection Plan MSC - Covid-19”per offrire ulteriore tranquillità ai passeggeri.Grazie a tutte queste misure MSC Crociere mira a garantire agli ospiti la vacanza il più sicura possibile.

La Compagnia si è impegnata a tutelare la sicurezza e la salute degli ospiti in ogni momento del viaggio dei propri ospiti: dalla prenotazione al viaggio verso la nave, dall'imbarcoallo svolgimento della vita di bordo, dalle escursioni a terra al ritorno a casa, preservando comunque l'unicità dell'esperienza della crociera.

La ripartenza con itinerari nel Mediterraneo

MSC Crociere si sta preparando a una possibile ripartenza quest'estate nel Mediterraneo, dove rispetto all’attuale sviluppo della pandemia e delle sue attrazioni turistiche, è il luogo in cui gli ospiti della Compagnia vorrebbero che le navi fossero impiegate. Così, in attesa delle necessarie approvazioni finali, due navi di MSC Crociere stanno predisponendo tutti i preparativi per poter salpare. Si tratta dell’ammiragliaMSC Grandiosa e di MSC Magnifica. MSC Grandiosa offrirà crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale e MSC Magnifica servirà invece il Mediterraneo orientale. Le loro date di partenza effettive saranno determinate in base alle direttive ricevute dalle autorità competenti. Gli itinerari toccheranno anche la Grecia e Malta, dove le autorità locali non solo hanno riaperto i loro porti alle crociere ma hanno anche approvato un protocollo di salute e sicurezza per sostenere il riavvio delleattività crocieristiche.

Nella fase iniziale di ripresa delle operazioni, le navi MSC Crociere individuate per gli itinerari nel Mediterraneo per la stagione estiva accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen. Gli itinerari sono stati pianificati valutando le caratteristiche di accessibilità dei porti e riducendo al minimo, nei limiti del possibile, l’utilizzo da parte degli ospiti di mezzi pubblici o voli per raggiungere gli scali di partenza e per fare ritorno a casa.

Il nuovo protocollo per la salute e la sicurezza di MSC Crociere mira a stabilire un nuovo standard

Il Protocollo di MSC Crociere è stato elaborato da una task force internazionale composta da esperti provenienti da molteplici settori quali servizi medici, sanità pubblica, catene alberghiere, sistemi di ingegneria navale ed informatica. La task force è stata assistita da Aspen Medical, fornitore di servizi sanitari leader a livello mondiale, per quanto riguarda in particolare lo sviluppo di misure e procedure mediche e sanitarie. Il lavoro della task force è stato ulteriormente supportato da un gruppo di esperti Covid-19 altamente qualificati nel campo dei protocolli e della pianificazione con l’obiettivo di supportare e rivedere le misure indicate nel protocollo e garantire che le azioni intraprese fossero appropriate, efficaci e basate sulle migliori pratiche scientifiche e sanitarie oggi disponibili.

Combinando i nuovi dati e ricerche sul COVID-19, oltre ad una migliore comprensione del virus e del suo comportamento, con le più recenti tecnologie di screening e di protezione da possibili contagi, il nuovo protocollo operativo è stato progettato per prevenire e mitigare il rischio di trasmissione durante una vacanza MSC Crociere. Esso comprende i seguenti pilastri in termini di misure precauzionali e di pianificazione della risposta:

Screening sanitario generale degli ospiti prima dell'imbarco, che prevede tre fasi: test con tampone COVID-19, controllo della temperatura e questionario sullo stato di salute. A seconda dei risultati dello screening e in base allo stato di salute e ai luoghi nei quali gli ospiti hanno soggiornato nelle settimane precedenti, verranno effettuati screening e test sanitari ulteriori. A tutti gli ospiti che risulteranno positivi al test o che mostreranno sintomi o febbre, sarà negato l'imbarco. Secondo le linee guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, gli ospiti che viaggiano da paesi classificati ad alto rischio dovranno sottoporsi ad un test RT-PCR molecolare, da effettuarsi entro 72 ore prima di salire a bordo della nave. Tutti i membri dell'equipaggio saranno sottoposti al test COVID-19 prima dell'imbarco e ulteriori test saranno svolti regolarmente durante il loro periodo di lavoro. Elevate misure igienico-sanitarie e di pulizia, grazie all'introduzione di nuovi metodi di pulizia, all'uso di prodotti disinfettanti di tipo ospedaliero e all'igienizzazione dell'aria a bordo con tecnologia UV-C che uccide il 99,97% dei microbi. Il distanziamento fisico sarà reso possibile grazie alla riduzione della capacità complessiva degli ospiti a bordo, consentendo un maggiore spazio per gli ospiti, circa 10 m² a persona, che occuperanno il 70% della capacità complessiva. La capacità dei locali sarà ridotta, le attività saranno modificate prevedendo la partecipazione di gruppi più piccoli e gli ospiti dovranno prenotare in anticipo i servizi e le attività. Ove il distanziamento sociale non sia possibile, come negli ascensori, agli ospiti verrà chiesto di indossare una mascherina. Le mascherine saranno fornite quotidianamente agli ospiti in cabina e saranno disponibili su tutta la nave. Strutture e servizi medici d’avanguardia con personale altamente qualificato e addestrato, che avrà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per testare, valutare e trattare i pazienti sospettati di Covid-19 e garantirà gratuitamente agli ospiti che dovessero presentare sintomi ogni cura necessaria presso il Centro medico di bordo. Alcune cabine saranno inoltre dedicate all'isolamento di eventuali casi sospetti e delle persone con cui essi hanno avuto contatti ravvicinati. Il monitoraggio continuo della salute sarà condotto durante tutta la crociera. La temperatura sarà controllata ogni giorno al ritorno dalle attività a terra o nelle postazioni disseminate in tutta la nave che saranno dedicate al monitoraggio dello stato di salute di ogni ospite e membro dell'equipaggio. Durante questa fase iniziale delle operazioni, come ulteriore misura di protezione e per evitare rischi per la salute degli ospiti e dei loro compagni di viaggio, gli ospiti potranno scendere a terra per partecipare alle sole escursioni organizzate da MSC Crociere. In questo modo sarà più semplice per la Compagnia proteggere la salute di tutti i passeggeri anche durante attività di terra, con escursioni che saranno organizzate sulla base degli stessi elevati standard di salute e sicurezza presenti a bordo. Ci assicureremo che i mezzi di trasporto per i trasferimenti siano adeguatamente igienizzati e che sia a disposizione uno spazio adeguato. Anche le guide turistiche e gli autisti saranno sottoposti a controlli sanitari e indosseranno adeguati DPI. Un piano di emergenza sarà attivato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali in caso di individuazione di un caso sospetto. Il caso sospetto e i contatti più stretti seguiranno le misure di isolamento e potranno essere sbarcati secondo le norme locali e nazionali

Dal momento della prenotazione fino a quello del ritorno a casa, MSC Crociere ha considerato ogni momento della vacanza dei propri ospiti affinché vengano messe in atto le misure di salute e sicurezza più appropriate. I passeggeri verranno supportati in ogni fase del percorso con informazioni semplici, condizioni di prenotazione chiare, notizie pratiche e tecnologia di supporto per rendere il processo fluido e senza intoppi. Per assicurare una crociera serena agli ospiti, MSC Crociere ha introdotto un nuovo Piano di Protezione MSC Covid-19 per la stagione estiva per agli ospiti residenti nei paesi Schengen. Il piano coprirà l'ospite in caso di contagio prima della partenza, nel caso in cui non sia in grado di viaggiare, durante la crociera per le spese mediche e qualora si ammali dopo la crociera. Prima della partenza gli ospiti dovrebbero inoltre scegliere la loro consueta copertura assicurativa di viaggio e sanitaria.

È stata implementata la procedura di imbarco attraverso un check-in digitale che renderà il processo più fluido e garantirà il rispetto delle distanze di sicurezza, grazie ad un’organizzazione per fasce orarie di arrivo che permetterà di gestire agevolmente il flusso degli ospiti. Le misure di salute e sicurezza nel terminal crociere soddisferanno gli stessi elevati standard previsti a bordo. Gli ospiti saranno sottoposti, a un tampone COVID-19, a un controllo della temperatura e a una verifica tramite un questionario sanitario che garantirà lo stato di salute dell’ospite e la sua idoneità alla crociera. Se saranno necessari ulteriori controlli, sarà il personale medico ad effettuarli e, se necessario, potrà essere effettuato un ulteriore test con tampone.

A terra, gli ospiti potranno visitare le diverse destinazioni della crociera, ma soltanto partecipando alle escursioni previste da MSC Crociere, organizzate secondo gli stessi elevati standard di salute e sicurezza di bordo. Grazie a tali procedure la Compagnia sarà in grado di garantire che per ogni istante trascorso a terra dall'ospite siano soddisfatti gli standard sanitari e igienici adeguati, assicurando che i trasferimenti avvengano in sicurezza, che le guide turistiche e gli autisti indossino i DPI e che i luoghi e i siti da visitare garantiscano la presenza di aree riservate agli ospiti di MSC Crociere.

La tecnologia incentrata sull'ospite è alla base delle misure di salute e sicurezza

Le misure di salute e sicurezza di MSC Crociere sono supportate da una tecnologia all’avanguardia che rende possibile un'esperienza senza contatto, e fornisce agli ospiti informazioni di cui hanno bisogno in ogni momento. Per gli ospiti a bordo di entrambe le navi, l'applicazione MSC for Me supporterà le nuove misure di salute e sicurezza. L'applicazione può essere utilizzata per prenotare i servizi e per gestire le attività quotidiane a bordo e consultare le informazioni di partenza. Inoltre, a bordo di MSC Grandiosa ogni ospite e membro dell'equipaggio riceverà in omaggio un braccialetto MSC for Me, che faciliterà le transazioni contactless sulla nave, oltre a tracciare ogni contatto.

Un nuovo Centro Informazioni, accessibile via telefono, permetterà agli ospiti di chiamare il Servizio Ospiti per avere informazioni, anzichè che doversi recare di persona al banco.

Un’esperienza di bordo ricca ed entusiasmante

Gli ospiti continueranno a godere di tutte le esperienze e le emozioni che può offrire una vacanza MSC Crociere, tra cui spettacoli a teatro, cene di livello mondiale, attività per la famiglia, shopping nelle boutique, eventi coinvolgenti e molto altro ancora, ma con alcuni cambiamenti e adattamenti per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei passeggeri.

Le attività e gli intrattenimenti a bordo sono stati riprogettati per consentire la partecipazione in gruppi più piccoli, con gli ospiti che dovranno prenotare le attività in anticipo. Un ricco programma sarà disponibile durante tutta la crociera, con eventi a tema, giochi coinvolgenti, talent show, fitness, danze e molto altro ancora.

sono stati riprogettati per consentire la partecipazione in gruppi più piccoli, con gli ospiti che dovranno prenotare le attività in anticipo. Un ricco programma sarà disponibile durante tutta la crociera, con eventi a tema, giochi coinvolgenti, talent show, fitness, danze e molto altro ancora. Ogni giorno saranno disponibili attività per bambini pluripremiate e spettacoli dal vivo per le famiglie . Nuovi spazi a bordo saranno riservati ai bambini e ai ragazzi, con le aree per i giovani che opereranno a capacità ridotta. I genitori in gita potranno comunque lasciare i bambini con il personale di bordo prenotando con un giorno di anticipo. Saranno sempre organizzati i pranzi e le cene con lo staff e le attività per bambini più di successo come MasterChef At Sea Juniors, MSC Dance Crew, il family game show & web series “Cabin 12006” e l'esperienza LEGO.

. Nuovi spazi a bordo saranno riservati ai bambini e ai ragazzi, con le aree per i giovani che opereranno a capacità ridotta. I genitori in gita potranno comunque lasciare i bambini con il personale di bordo prenotando con un giorno di anticipo. Saranno sempre organizzati i pranzi e le cene con lo staff e le attività per bambini più di successo come MasterChef At Sea Juniors, MSC Dance Crew, il family game show & web series “Cabin 12006” e l'esperienza LEGO. Continueremo ad offrire un' ampia scelta di attività per l’intrattenimento dal vivo a bordo della nave . Poiché la capacità del teatro sarà ridotta per garantire il distanziamento fisico, il programma di intrattenimento sarà adattato in modo che tutti i nostri ospiti possano godere di una grande varietà di spettacoli pluri-premiati.

. Poiché la capacità del teatro sarà ridotta per garantire il distanziamento fisico, il programma di intrattenimento sarà adattato in modo che tutti i nostri ospiti possano godere di una grande varietà di spettacoli pluri-premiati. I ristoranti, i bar e i saloni consentiranno il distanziamento sociale e tutti i pasti e le bevande saranno serviti agli ospiti al loro tavolo. Il ristorante a buffet offrirà un nuovo concetto di servizio e una diversa gestione del flusso di ospiti garantirà il distanziamento sociale. Invece del self-service, gli ospiti potranno scegliere i piatti che desiderano e il cibo sarà impiattato e consegnato direttamente al tavolo per garantire il massimo livello di salute e di igiene. Per un'esperienza “contactless”, gli ospiti potranno accedere ai menu del ristorante e del bar dal loro cellulare personale scannerizzando un QR Code.

Il gruppo di esperti COVID altamente qualificato di MSC Crociere

Il Blue Ribbon COVID Expert Group di MSC Crociere riunisce i seguenti esperti altamente qualificati e riconosciuti a livello internazionale come massimi esponenti nel campo della Medicina, della Sanità Pubblica e/o delle discipline scientifiche correlate:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.