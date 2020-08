Vacanze a settembre: cinque buoni motivi per partire

Chi l'ha detto che l'estate finisce con Agosto? Se avete deciso di organizzare la vostra vacanza a settembre scoprirete di aver compiuto una scelta più che giusta, in ottica di relax e vivibilità. Sono numerosi, infatti, i benefici di viaggiare in questo mese: scopriteli tutti in questo nuovo articolo.

1. Le temperature

Scontato a dirsi, ma può fare la differenza: il clima meno afoso di settembre è l'ideale per chi soffre il caldo o per chi viaggia con i bambini, in particolare se si sceglie di andare al mare. Le temperature settembrine sono infatti perfette per godersi pienamente il sole e fare gli ultimi bagni, ma anche per concedersi un giro nei borghi storici o nei parchi naturali al fresco.

2. Mare più tranquillo

Oltre alle temperature, anche le spiagge sono più vivibili a settembre; meno gente, meno caldo, mare più pulito. Avrete maggiore possibilità di scegliere il vostro lido e di non dover sgomitare tra le sdraio e gli ombrelloni, senza fare la coda per un gelato al bar della spiaggia. L'ideale per una vacanza davvero rigenerante e lontano dalla massa.

3. Maggiore disponibilità

È il bello di viaggiare a settembre: se in alta stagione trovare una camera disponibile nel proprio hotel preferito può rivelarsi difficile, dopo Agosto le strutture sono generalmente più libere. Questo significa non solo avere maggiore disponibilità di scelta tra appartamenti, b&b, ristoranti e agriturismi, ma anche maggiore probabilità di risparmiare.

4. Esperienze uniche

Andare in vacanza in luoghi poco affollati si traduce anche nella possibilità di vivere esperienze uniche come gite in barca, escursioni e degustazioni in modo più esclusivo, concedendosi anche qualche sfizio in più e, soprattutto, riuscendo più facilmente a risparmiare, grazie ad una maggiore scelta.

5. Quotidianità dei luoghi

Infine, quando si parte a settembre si riesce senza dubbio a vivere con maggiore facilità la quotidianità del luogo, scoprendo senza fretta le tradizioni culinarie e le feste di paese, e chiacchierando in totale libertà con gli abitanti locali, spesso più disponibili quando la massa di turisti sparisce con la fine di Agosto.

Ora non vi resta che partire ancora più fiduciosi: il mese di settembre aspetta solo voi.