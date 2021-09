Afghanistan, Della Vedova: "Fare di tutto per mettere pressioni ai Talebani"

Il sottosegretario per gli Affari Esteri Benedetto della Vedova (Più Europa) spiega a Today come sia importante ora mettere pressioni ai Talebani. I nuovi governanti dell'Afghanistan hanno comunque bisogno di una legittimazione all'esterno, anche perché sono uno Stato fallito. Per cui la prima cosa da fare è muoversi a livello diplomatico per ottenere, in cambio di un dialogo, rassicurazioni sulle minoranze.

Video di Francesca Feola