La denuncia sui social: "Sono stato aggredito all'uscita di una festa perché sono queer"

Un 30enne di Torino, Dimitri Gadaldi, ha denunciato su Instagram di avere subito un'aggressione omofoba nella notte di lunedì 20 febbraio dopo avere partecipato a una festa in un locale a Cuneo. Un uomo, secondo il suo racconto, lo avrebbe apostrofato in modo inequivocabile e poi lo avrebbe preso a calci sulla schiena. L'uomo è stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale della cittadina in mattinata e si è recato a denunciare l'accaduto alla polizia. Il video è stato condiviso anche dall’Arcigay di Cuneo con il commento: "Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima, vogliamo continuare a vivere nella paura?".

"Sono stato aggredito per quello che sono - dice Gadaldi nel video -, una persona queer. Eravamo a quella festa per celebrare il compleanno di una mia amica, eravamo 14 persone. Io mi sono trovato fuori con un cerchietto da unicorno in testa, perché quello era il tema della serata, e una rosa in mano". A quel punto, continua il racconto, è stato avvicinato da due giovani, uno dei quali, reagendo in modo spropositato al fatto che lo avesse chiamato "tesoro", lo ha scaraventato per terra e lo ha preso a calci, prima che gli amici lo bloccassero.

"È assurdo - commenta Gadaldi - come stanotte è stata la prima serata evento per arrivare al Cuneo pride e io mi sono preso i calci sulla schiena solo perché sono queer. Quello che mi è successo è l’ennesimo esempio che purtroppo viviamo in uno Stato che non ci tutela assolutamente. Fortunatamente questo episodio è successo in un momento in cui sono forte psicologicamente. Tante persone ora avrebbero paura di di uscire ma non è quello che voglio fare. Questo ragazzo è stato riconosciuto, ho un nome e un cognome, andrò in questura a sporgere denuncia".