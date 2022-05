Dexter, come funziona il nuovo sistema antiterrorismo Nato

Rafforzare la sicurezza dei passeggeri e prevenire attacchi con armi o esplosivi in metropolitane, stazioni ferroviarie, aeroporti, ma anche in spazi o luoghi di ritrovo affollati, con l’ausilio di innovative tecnologie di sorveglianza. Da qui nasce il progetto Dexter (Detection of explosives and firearms to counter terrorism), finanziato dalla Nato nell’ambito dello “Science for peace and security programme” e coordinato a livello tecnico scientifico da Enea. Un "guardian angel" hi-tech sperimentato con polizia di stato e atac nella metro A di Roma, con base operativa alla stazione Anagnina.