In Parlamento si discute un disegno di legge per dichiarare la gestazione per altri un “reato universale”. Papà e mamma in carcere per aver desiderato di mettere al mondo un figlio. E se non sarà carcere, saranno multe salate. Un aspetto su cui non mancano le polemiche perché, secondo alcuni, non è possibile punire qualcuno in Italia per un fatto commesso all’estero dove invece è lecito. Per altri si tratterebbe di una proposta incostituzionale.

Ma possiamo parlare di “turismo per avere dei figli”? Spagna, Belgio, Regno Unito ma anche Russia. Non sono pochi gli stati dove è possibile accedere alla gestazione per altri anche se con regole molto diverse. In alcuni Paesi del Mondo è previsto un accordo contrattuale o economico mentre per altri si parla di forma gratuita o altruistica.

Ma non è per tutti. Non tutti gli stati aprono le porte di questa pratica agli stranieri, italiani compresi. Non esiste una mappa del “turismo procreattivo” ma malgrado tutte le polemiche è una pratica a cui ricorrono molte coppie con gravi problematiche di fertilità. Dalla maternità gestazionale a quella tradizionale. Sarà mai possibile bloccare una neo-famiglia al rientro dal confine?

