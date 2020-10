Arzano zona rossa ma non ci sono posti di blocco (video)

L'ultima ordinanza regionale parla chiaro: il comune di Arzano, in provincia di Napoli, è zona rossa ed è fatto divieto di entrare ed uscire dal territorio comunale. Un provvedimento duro giustificato dal l'impennata di contagi registrata nella zona è che segue l'imposizione di un mini lockdown per le attività commerciali.

La realtà nella tarda mattinata del 21 ottobre è, però, ben diversa da quello che è scritto nell'ordinanza. Nessun posto di blocco è stato ancora organizzato per impedire il transito in entrata e in uscita come mostrano le immagini che abbiamo girato sul luogo. Fonti vicine alle forze dell'ordine fanno sapere che sarebbe in corso una riunione in questura di Napoli per stabilire le modalità con cui realizzare il blocco.