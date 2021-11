Bertolaso: "Via il Green Pass a chi non fa la terza dose, prorogare l’emergenza Covid”

L'Italia è in stato d'emergenza dal 31 gennaio 2020 a causa del coronavirus e dovrebbe cessare a breve, ma il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia non usa mezzi termini: "In passato anche emergenza per anni"

"I numeri dicono che solo attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid: la terza dose, infatti, serve a ridurre il Covid a un banale raffreddore. Quindi propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna anti Covid in Lombardia, intervenuto al convegno "Lotta al covid: Italia e Israele a confronto", organizzato dalla Ambasciata di Israele in Italia e dall'associazione Ricostruire. Occasione in cui è emerso come la privacy e la burocrazia siano un problema per la campagna vaccinale in Italia.

L'Italia è in stato d'emergenza dal 31 gennaio 2020 a causa del coronavirus. Il governo decise di prendere la situazione in mano per avere la possibilità di stabilire dall’oggi al domani, senza passare dal Parlamento, come affrontare la pandemia. Lockdown, poi chiusure e restrizioni varie: lo stato d'emergenza nel tempo è stato prorogato (l'ultima volta a luglio 2021). Ma fino a quando sarebbe "legale" prorogarlo ancora? C'è al momento solo una legge di riferimento. È un decreto legislativo del 2008, il numero 1: è il Codice della Protezione civile. Ed è l’unico che parla di come ci si deve comportare con lo stato di emergenza. All’articolo 24, comma 3, si legge: "La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi". I conti sono subito fatti: lo stato di emergenza non può durare più di 24 mesi. Il che significa che non potrà essere prorogato oltre il 31 gennaio 2022. Al momento la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Servizio di Stefano Pagliarini

Montaggio e immagini Francesca Feola