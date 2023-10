Biden: "Gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro gli alieni"

Il presidente statunitense Joe Biden afferma cose che non ha mai detto: per ottenere questo risultato è bastato modificare le parole con un software: vi spiego come

Questo video di Joe Biden è stato realizzato con uno dei software più utilizzati online. Qui vi spieghiamo come inserendo un video con contenuto audio, si possa clonare in più lingue la voce di chi parla. Ma non solo: è possibile cerare video deep fake, pronto da diffondere sui canali social, in cui ad esempio Biden afferma cose che non ha mai detto.