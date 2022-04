L'ultima gaffe di Biden, si gira per stringere la mano ma non c'è nessuno

Il Presidente Usa Joe Biden al termine di un discorso durato 40 minuti all'Università statale della Carolina del Nord a Greensboro si è voltato per stringere la mano a chi stava al suo fianco. Ma accanto a lui non c'era nessuno. Accortosi del 'pasticcio' Biden ha cercato di far finta di nulla e, dopo essersi guardato attorno leggermente spaesato, si è voltato dalla parte opposta andando a salutare gli studenti che lo stavano ascoltando.