Bit Milano: la Sardegna da scoprire 12 mesi all'anno

Un'isola da scoprire anche al di fuori della stagione estiva e che si possa visitare 12 mesi all'anno. È la proposta turistica della Sardegna presentata alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che quest'anno è tornata a segnare il record di visitatori dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia.

"La Sardegna non è solo mare - spiega Giovanni Chessa, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della regione Sardegna -. Qui alla Bit abbiamo voluto portare la nostra identità autentica, fatta non solo di sole e spiagge, ma anche di percorsi enogastronomici, di cammini sulle montagne e di una tradizione che intreccia folklore locale e storia. Il 2023 sarà l'anno del turismo lento e la nostra regione da questo punto di vista può offrire tantissimo, lo dimostra il fatto che gli operatori turistici presenti qui alla Bit hanno già il 40-50% di prenotazioni per la prossima stagione vacanziera".