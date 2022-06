"Ci facciamo arrestare per il bene dei vostri figli", le richieste di chi sta bloccando il Raccordo Anulare

"Ci scusiamo con i cittadini della Capitale per i disagi che arrecheremo nelle prossime settimane". Sono le parole in comunicato degli attivisti per il clima di "Ultima Generazione" che oggi, 20 giugno, hanno nuovamente bloccato la circolazione al Grande Raccordo Anulare di Roma. "Sappiamo quanto sia necessario andare al lavoro per sfamare la propria famiglia. - continua il gruppo ambientalista - Siamo tutti figli e alcuni di noi sono anche genitori. È proprio per i figli che lo facciamo, i vostri e i nostri".

Due le richieste semplici e dirette che muovono al Governo: interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale; Dall'altro procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20 gigawatt nell’anno corrente e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili.