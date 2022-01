"Essere stravolti è chic": il video virale di Brunello Cucinelli

"Nel lavoro abbiamo una marea di stravolti. E' diventato chic essere stravolti sul lavoro". E' viralissima, da qualche giorno, una clip di pochi secondi dove Brunello Cucinelli, numero 1 dell'omonimo atelier del cashmere famoso in tutto il globo, invita, in azienda come nella vita, ad avere delle priorità. Le sue parole, sui social, da Linkedin a Facebook, passando per le chat Whatsapp, sono state condivise centinaia di migliaia di volte. L'imprenditore umbro, in un discorso più ampio, riflette sull'enorme mole di compiti spesso inutili e ridondanti che gravano il personale delle aziende.

"Ci sono persone normalissime che ti dicono: abbiamo 300 mail - spiega il 69enne in una riunione con una platea ristretta di professionisti -. Ma chi ti scrive? E' diventato tutto urgente, tutto. Non c'è più distinzione. Se l'impresa non ha priorità, ragazzi, siamo in difficoltà vera. Se abbiamo una cosa seria, ne discutiamo subito. Una cosa che possiamo discutere tra 2 o 3 giorni, si fa tra 2 o 3 giorni".

"Noi dobbiamo essere veloci, rapidi, geniali e accorciare tutto questo - continua -. Si fanno troppi meeting. Sono stato ospite di 25 super manager: ho cominciato a parlare e tutti stavano sui messaggini. E ho detto: 'Scusate oh? Ma chi si deve collegare con te? Trump?'. Pensate che qualcuno facilmente vi prenda a lavorare se siete molto connessi? No. Vuol dire che tu hai un tasso di deconcentrazione altissimo".