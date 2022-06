Lo scivolone del patriarca Kirill sull'acqua santa: "Ma non significa nulla"

Il patriarca di Mosca Kirill è scivolato sull'acqua santa nel tempio di Novorossijsk ed è caduto durante la messa. "Il pavimento era bagnato - ha detto Kirill come riportato dai media russi - Il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla. Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio. Ma quando l'acqua cade, anche se è acqua santa, sono le leggi della fisica a funzionare. Su questo bel pavimento sono caduto così purtroppo. Ma per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza", ha aggiunto Kirill.