Caldo record in Canada: quasi 50 gradi, decine di morti

Le autorità non si sono mai trovate a fronteggiare una situazione simile

L'ondata di caldo record picchia duro in Canada. Sono almeno 69 le persone decedute in Canada a causa di una forte ondata di calore da record che sta interessando l'ovest del paese e la costa Usa del Nord ovest del Pacifico. Lo hanno riferito fonti della polizia locale come riportato dalla Afp.

Sono giorni di record storici per il caldo in Canada. La città di Lytton, nella Columbia britannica ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata finora, 49,5 gradi Celsius pari a 121 gradi Fahrenheit, secondo i dati del servizio metereologico nazionale.