Campobasso, ritrovata la bambina di 5 anni scomparsa ieri

Roma, 3 apr. (askanews) - E' stata ritrovata la bambina di 5 anni scomparsa ieri sera in Molise: è in buone condizioni di salute, nonostante la notte fuori. La piccola si era allontanata dalla sua casa in campagna a Fonte San Pietro, località nel comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso). E' stata individuata dall'alto - spiega il soccorso alpino - dall'elicottero della polizia di Stato con a bordo anche personale del soccorso alpino, ed è stata raggiunta e recuperata dai soccorritori.