Grave incidente a Capri, bus precipita su un lido

A Capri un bus di linea è precipitato per diversi metri a Marina Grande nei pressi di un noto lido dell'isola del Golfo di Napoli, poco prima delle 11.30 di questa mattina. Nell'incidente ha perso la vita l'autista del mezzo, mentre ci sono decine di feriti. L'autobus, mentre percorreva una salita ha urtato una ringhiera di protezione del marciapiede precipitando lungo una scarpata per una ventina di metri finendo la sua corsa contro uno stabilimento balneare. In tutto i feriti sono 19, in gravi condizioni un bagnino dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e la Polizia di Stato che indaga sulla vicenda.