I campi sono un lago: il video dei cavalli che provano a mettersi in salvo a nuoto

A Ponte Braldo, località in provincia di Forlì-Cesena tra S. Martino Villafranca e Villanova, i campi sono diventati un lago e anche gli animali cercano di mettersi in salvo come possono. Sui social circola un video girato nei momenti più drammatici dell'alluvione che mostra due cavalli mentre nuotano disperatamente nell'acqua alta alla ricerca di una via di fuga. La pianura intorno è completamente sommersa. Non è chiaro se alla fine i due animali siano riusciti a farcela.