Ristoranti aperti la sera ma all'aperto, la cena al rifugio di montagna fa divertire il web

Si fa della sana ironia sulle riaperture nel video postato sulla pagina Facebook di un ristorante di montagna, dove protagonista è una giovane coppia che torna a cena fuori dopo le chiusure imposte dalle normative anti Covid. Il problema è che, come deciso di recente dal Governo, si potrà cenare solo all’aperto. Ma se le temperature rischiano di essere invernali nelle città, come fa un ristorante di montagna?

Sicuramente se lo sono chiesti quelli del “K2 Residence Hotel & Restaurant” a Foppolo, piccola località che si trova a 1.500 metri di altezza in provincia di Bergamo. Sono proprio loro i ristoratori che hanno girato il divertente video in cui la coppia cena fuori sì, rischiando il congelamento però. Nel filmato di appena un minuto si vede la coppia arrivare, sedersi a tavola completamente bardati per il freddo e ricevere le portate ghiacciate. Con tanto di gag finale quando, al termine del pasto sotto zero, il cameriere chiedere ai clienti se possano gradire un po’ di gelato e loro rispondono in coro un secco: “No”.

Il video ha fatto divertire il mondo social e che vuole essere un modo per sdrammatizzare sulla polemica che ha accompagnato la decisione di riaprire i ristoranti dal 26 aprile, ma soltanto all’aperto.