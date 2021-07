La verità sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco

Per la prima volta Charlene di Monaco ha affrontato il tema riguardante la delicata situazione di salute che da mesi la costringe a restare in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai suoi figli Jacques e Gabriella. "Seri motivi di salute mi tengono lontana da loro", ha raccontato la principessa, ribadendo così la nostalgia provata per la famiglia e specialmente per i suoi bambini, con i quali continua a tenersi in contatto tramite lunghe videochiamate.