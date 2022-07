Citroen a Gardaland per insegnare la mobilità green alle famiglie

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In e il modello Citroën Ami – 100% ëlectric in esposizione davanti alla “Flying Island” fino a gennaio 2023, con un concorso a premi per soggiorni gratis nel parco divertimenti

Le vetture elettriche di Citroen arrivano a Gardaland per una partnership all'insegna della mobilità green e dell'educazione alla sostenibilità. A partire dal mese di luglio, e fino a gennaio 2023, infatti, la casa automobilistica sarà presente davanti alla "Flying Island" del parco divertimenti con il nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In e il modello Citroën Ami – 100% ëlectric, con prove per il pubblico e un percorso di sensibilizzaizone sui temi della mobilità elettrica e della guida sostenibile.

"Il SUV che presentiamo oggi è stato pensato per le famiglie - spiega Alessandro Musumeci, direttore Marketing di Citroen Italia - E quale posto migliore di Gardaland per mostrare la nuova vettura al pubblico per la quale è stata realizzata". Oltre ai nuovi modelli in esposizione, la partnership prevede anche un concorso a premi tramite la scansione di uno special QR code che si trova lungo il percorso di ingresso alla "Flying Island" e che regalerà ai partecipanti sconti sull'acquisto di nuove automobili Citroen e soggiorni gratuiti a Gardaland.