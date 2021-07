Nato il 23 luglio 1941, il Presidente Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. Tanti i messaggi arrivati via social in suo onore, dall'allenatore Roberto Mancini fino ai tweet della gente comune. Istituzionale ma sempre vicino ai cittadini, in questi anni è riuscito a riavvicinare nel compito di riavvicinare anche i più giovani alla politica